شكرا لمتابعة خبر عن أحمد العرفج: كنت شاعر وتبت إلى الله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث عامل المعرفة، أحمد العرفج، عن تحدثه بالشعر كثيرا رغم أنه ترك الشعر منذ فترة ولم يعد يكتب أشعار كما السابق.

وقال العرفج خلال حلقة منن برنامج يا هلا: “ما فيه شك أن الشعر ديوان العرب، وأنا الحمدلله كنت شاعر وتبت إلى الله، فالشعر لا يقبل الشركاء كما الزوجة لا ترغب بمشاركة زوجها مع أخري”.

وتابع: “الشعر يأخذ كل وقتك ونزار قباني أكد ذلك، وتركت الشعر لأنه كان يأخذ جزء كبير من وقتي، وأتذكر في الجامعة حينما أردت أن أصبح شاعر قال لي أستاذي لابد أن تحفظ 3 مليون بيت شعر، فحفظت مليون لذا تجدنى أتكلم بالشعر كثيرا”.