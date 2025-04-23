شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موسم الكنة بدايته يوم الثلاثاء القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن موعد بداية ونهاية موسم “الكنة” لهذا العام.

وقال الحصيني عبر تغريدة علي حسابه بمنصة إكس: “موسم “الكنة” بدايته يوم الثلاثاء القادم واحد ذي القعدة 1446هـ يوافق 29 ابريل 2025 يستمر حتى 10/ 12/ ١446هـ، الموافق 6 يونيو 2025 “.

وتابع الباحث في المناخ والطقس: “ومعناه اختفاء نجوم الثريا عن الانظار بسبب وهج الشمس من جهة الغرب”.

وأضاف: “الكنة، حدًّا فاصلًا بين الصيف الذي يعبر عن الحر المقبول والقيظ الذي يعبر عن شدة الحر”.

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