السعودية | استشهاد 13 فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Palestinians inspect the ruins of Aklouk Tower destroyed in Israeli airstrikes in Gaza City on October 8, 2023. The death toll from the devastating Israeli war on the Gaza Strip has risen to 313 since early yesterday morning, with more than 1,990 others injured, according to medical sources. Photo by Naaman Omar apaimages

الخليج 365_واس

استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على تجمع للفلسطينيين في حي التفاح بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 45 شهيدًا معظمهم أطفال ونساء.

وفي الضفة الغربية، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات قرب مدينة رام الله، ترافق ذلك مع عمليات هدم وتجريف لممتلكات الفلسطينيين بمدينة طوباس.

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