السعودية | استشهاد 13 فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد 13 فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على تجمع للفلسطينيين في حي التفاح بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 45 شهيدًا معظمهم أطفال ونساء.
وفي الضفة الغربية، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات قرب مدينة رام الله، ترافق ذلك مع عمليات هدم وتجريف لممتلكات الفلسطينيين بمدينة طوباس.
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