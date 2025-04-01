شكرا لبحثكم عن خبر خلال زيارته العيدية..الوكيل علوي النوبة يتفقد الجرحى والمقعدين بمنازلهم في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذ وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي ناصر النوبة، اليوم، زيارة عيدية لعدد من الجرحى المقعدين في منازلهم بعدد من مديريات العاصمة، مقدماً لهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومؤكداً حرص القيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وخلال الزيارة، التي شملت عدد من مديريات العاصمة عدن ، اطمأن النوبة على الحالة الصحية للجرحى، مستمعاً إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم الصحية والمعيشية. وأكد حرصه على توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم وفق الإمكانيات المتاحة، مشدداً على أن قضايا الجرحى تظل أولوية في أجندة الحكومة.

كما نقل الوكيل التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرارات الترقية التي شملت اكثر من سبعة عشر الف من الشهداء الابرار والجرحى الابطال في المحافظات المحررة ، لافتاً إلى أن هذه الترقيات تمثل جزءاً من التقدير الرسمي لتضحياتهم في سبيل الوطن.

وجدد النوبة التأكيد على الالتزام بالعمل على تحسين أوضاع الجرحى ومتابعة احتياجاتهم بشكل مستمر، مشيداً بصمودهم وإرادتهم في مواجهة التحديات.

وعبّر الجرحى عن تقديرهم لهذه الزيارة، مؤكدين أن مثل هذه اللفتات ترفع من معنوياتهم وتعكس اهتمام القيادة بمستقبلهم وظروفهم الصحية.

من:وضاح الشليلي