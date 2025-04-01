شكرا لقرائتكم خبر عن 3143 دولارًا للأوقية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت أسعار الذهب مستوى غير مسبوق اليوم، مع زيادة الطلب على الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية قد تزيد الضغوط التضخمية، وتعرقل النمو الاقتصادي.وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3143.05 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 3169.50 دولارًا، وسجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.