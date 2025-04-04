آمال ماهر تتألق في "ليلة دايم السيف" وتبهر الجمهور بإحساسها الخليجي - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية آمال ماهر في أمسية إستثنائية ضمن فعالية "ليلة دايم السيف"، التي تحتفي بإبداعات الأمير الشاعر خالد الفيصل، حيث قدمت أداءً مميزًا أضفى على الحفل طابعًا من الأصالة والرقي.

التعب النفسي عند النساء .. علامات تحذيرية يجب الإنتباه إليها قبل فوات الأوان



بفستان زهري أنيق وصوت يحمل مزيجًا من القوة والدفء، أبدعت آمال ماهر في تقديم اللون الخليجي من خلال أغنيتين من روائع الفيصل هما "قسوة" و"في غير الزمان"، من ألحان الدكتور عبد الرب إدريس. وقدّمت الأغنيتين بإحساس صادق يفيض بالشجن، ما أكد قدرتها على التماهي مع اللهجة الخليجية دون أن تفقد هويتها الطربية.

تفاعل الجمهور كان لافتًا، إذ امتزجت التصفيقات بالهتافات، في حالة وجدانية عكست تقدير الحاضرين لصوت يحمل عبق النيل وعمق الطرب العربي. حضور آمال ماهر على المسرح كان بمثابة لوحة متكاملة من الإحساس والتقنية الفنية العالية، لتسجّل ليلة لا تُنسى في مشوارها الفني.

وشارك في هذه الأمسية، التي تُعد جزءًا من "أسبوع في حب خالد الفيصل"، كوكبة من الفنانين العرب، من بينهم محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، طلال سلامة، نواف جبرتي، وعبادي الجوهر. وقدّمت الحفلة بمرافقة أوركسترا ضخمة بقيادة المايسترو وليد فايد، ضمّت 60 عازفًا، لتكون واحدة من أبرز محطات الطرب العربي لهذا الموسم.