مي عمر تخرج عن صمتها بشأن إعتزال محمد سامي .. فهل يعود من الإعتزال ؟

ميرنا وليد - بيروت - في أول تعليق لها على قرار اعتزال زوجها المخرج محمد سامي، أوضحت الفنانة مي عمر خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب أن سامي اتخذ قراره بالابتعاد عن الإخراج قبل بدء شهر رمضان، رغم ارتباطه بمشروعين دراميين كان من المقرر تنفيذهما هذا العام.

وبيّنت أن القرار جاء نتيجة الإجهاد والضغط المتواصل على مدار السنوات الماضية، وليس بسبب أي مشاكل تتعلق بمسلسل "إش إش"، وأشارت مي إلى أنها طالما شجّعته على أخذ فترة راحة، خاصة أن الإخراج يتطلب مجهودًا كبيرًا نفسيًا وبدنيًا. كما كشفت أن سامي يخطط حاليًا لخوض تجربة فنية خارجية، من خلال مشروع في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه لا ينوي مغادرة مصر بشكل دائم، بل يسعى فقط لاستكشاف تحديات جديدة قبل أن يعود للإخراج المحلي لاحقًا.

في سياق آخر، علّقت مي عمر على إمكانية تعاون سامي مع ممثلات أخريات في المستقبل، مؤكدة أنها لا تمانع إطلاقًا، مضيفة: "من حقه كمخرج يختار البطلة المناسبة لأي مشروع"، وأكدت أنها بدورها تعمل مع مخرجين آخرين، وتستعد لبطولة مسلسل رمضاني جديد تحت إشراف مخرج مختلف، لم تكشف عن اسمه بعد.

عن مسلسلها الرمضاني الأخير "إش إش"، أعربت مي عن سعادتها الكبيرة بتصدره قوائم المشاهدة على منصة "شاهد" في مصر والوطن العربي طوال شهر رمضان، مؤكدة أن العمل حاول تقديم صورة واقعية وإنسانية لحياة الراقصات من دون تجاوز الخطوط الحمراء. وردت على الانتقادات التي وُجهت للعمل قائلة: "قدمنا شخصيات من لحم ودم، والطرح كان إنساني، مش مبتذل".

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة مي عمر إلى جانب مجموعة من الممثلين منهم ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، عصام السقا، طارق النهري، وقد عُرض خلال رمضان 2025.