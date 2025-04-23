أشرف عبد الباقي يستذكر آخر ظهور لـ سليمان عيد

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أشرف عبد الباقي مقطعاً مؤثراً عبر حسابه ، ظهر فيه إلى جانب الممثل الراحل سليمان عيد ضمن مشهد من مسرحية "البنك سرقوه"، التي تُعد آخر أعمال عيد المسرحية قبل وفاته.

المسرحية عُرضت في موسمي الرياض والعلمين، وكتب عبد الباقي معلقاً: "آخر مسرحية عملها سليمان عيد البنك سرقوه، في موسم الرياض والعلمين. ربنا يرحمك ويغفر لك يا سليمان"، وكان سليمان عيد قد توفي فجر يوم الجمعة الماضية عن عمر 64 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ما شكل صدمة كبيرة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني.