شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو يقدم شخصية "كاتب روائى" فى فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم شيكو تصوير فيلم صقر وكناريا بطولة مع النجم محمد إمام، والذى يجمعهما لأول مرة فى السينما، ويكتبه أيمن وتار، ويخرجه حسين المنباوى، وإنتاج وائل عبد الله، حيث انطلق تصوير العمل الأيام الماضية بمشاهد جمعت النجمين، ويقدم شيكو خلال أحداث العمل شخصية "كاتب روائى" وهى أحد أبرز الشخصيات المحوريه فى الفيلم.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من محمد إمام، شيكو، يارا السكرى، وانتصار، وخالد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً عقب الانتهاء من التعاقد معهم.



شيكو وامام

وفى سياق مختلف يواصل شيكو التحضيرات لمسلسل اللعبة 4 مع صديقه النجم هشام ماجد، وهو المسلسل الذى لاقى نجاحا كبيراً خلال السنوات الماضية، وشارك في بطولة العمل كلا من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومى فؤاد وغيرهم، من إخراج معتز التونى.

وشارك شيكو مؤخرا كضيف شرف فى مسلسل الكابتن مع النجم أكرم حسنى، والذى عرض فى رمضان الماضى، من إخراج معتز التونى، وشارك فى بطولة العمل آية سماحة، وسوسن بدر، وأحمد الرافعى، وآخرون.