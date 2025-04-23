أكاديمية الفنون الأمريكية تعلن موعد إقامة حفل الأوسكار 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 01:17 صباحاً - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية رسميًا عن موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الثامنة والتسعين لعام 2026.
ويُقام حفل الأوسكار يوم الأحد، الموافق 15 مارس 2026، في مسرح دولبي بـ«هوليوود»، لوس أنجلوس، فيما سيتم الإعلان عن قوائم الترشيحات يوم 22 يناير المقبل.
وتُضاف جائزة جديدة لفئة "الإنجاز في الإخراج الفني" بدءًا من عام 2026، في خطوة تعكس التقدير المتزايد للعناصر التقنية والإبداعية في صناعة السينما.
ويعود الكوميديان كونان أوبراين لتقديم الحفل للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حظي بإشادة واسعة في حفل عام 2025، الذي جذب 19.7 مليون مشاهد، وهو أعلى عدد مشاهدات منذ خمس سنوات.
يمكنك قراءة.. مرشحو الأوسكار 2025 يجتمعون في حفل عشاء قبل حفل الجوائز بأيام
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ويُقام حفل الأوسكار يوم الأحد، الموافق 15 مارس 2026، في مسرح دولبي بـ«هوليوود»، لوس أنجلوس، فيما سيتم الإعلان عن قوائم الترشيحات يوم 22 يناير المقبل.
https://www.instagram.com/p/DIt8ssxvWHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIt8ssxvWHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIt8ssxvWHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تغييرات مهمة في قواعد التصويتكما أعلنت أكاديمية الأوسكار عن تغييرات مهمة في قواعد التصويت، حيث أصبح من الضروري على الأعضاء مشاهدة جميع الأفلام المرشحة في كل فئة قبل التصويت، لضمان عملية تصويت أكثر عدالة وشفافية.
وتُضاف جائزة جديدة لفئة "الإنجاز في الإخراج الفني" بدءًا من عام 2026، في خطوة تعكس التقدير المتزايد للعناصر التقنية والإبداعية في صناعة السينما.
ويعود الكوميديان كونان أوبراين لتقديم الحفل للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حظي بإشادة واسعة في حفل عام 2025، الذي جذب 19.7 مليون مشاهد، وهو أعلى عدد مشاهدات منذ خمس سنوات.
يمكنك قراءة.. مرشحو الأوسكار 2025 يجتمعون في حفل عشاء قبل حفل الجوائز بأيام
القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أوسكار 2025
- أفضل فيلم: Anora
- أفضل مخرج: Anora- شون بيكر
- أفضل ممثل: أدريان برودي- The Brutalist
- أفضل ممثلة: ميكي ماديسون- Anora
- أفضل ممثل في دور مساعد: كيران كولكين- A Real Pain
- أفضل ممثلة في دور مساعد: زوي سالدانا- EMILIA PÉREZ
- أفضل سيناريو أصلي: Anora- شون بيكر
- أفضل سيناريو مقتبس: Conclave
- أفضل فيلم رسوم متحركة: FLOW
- أفضل تصميم إنتاج: Wicked
- أفضل تصوير سينمائي: The Brutalist
- أفضل مونتاج أفلام: Anora- شون بيكر
- أفضل تصميم أزياء: Wicked
- أفضل مكياج وتصفيف شعر: The Substance
- أفضل مؤثرات بصرية: DUNE: PART TWO
- أفضل صوت: DUNE: PART TWO
- أفضل موسيقى تصويرية أصلية: The Brutalist
- أفضل أغنية أصلية: El Mal'- فيلم EMILIA PÉREZ
- أفضل فيلم وثائقي: NO OTHER LAND
- أفضل فيلم روائي عالمي: I’m Still Here
- أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: IN THE SHADOW OF THE CYPRESS
- أفضل فيلم وثائقي قصير: THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA
- أفضل فيلم قصير من أفلام الحركة الحية: ‘I’m Not a Robot
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».