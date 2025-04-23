أكاديمية الفنون الأمريكية تعلن موعد إقامة حفل الأوسكار 2026

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تغييرات مهمة في قواعد التصويت

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أوسكار 2025

أفضل فيلم: Anora

أفضل مخرج: Anora- شون بيكر

أفضل ممثل: أدريان برودي- The Brutalist

أفضل ممثلة: ميكي ماديسون- Anora

أفضل ممثل في دور مساعد: كيران كولكين- A Real Pain

أفضل ممثلة في دور مساعد: زوي سالدانا- EMILIA PÉREZ

أفضل سيناريو أصلي: Anora- شون بيكر

أفضل سيناريو مقتبس: Conclave

أفضل فيلم رسوم متحركة: FLOW

أفضل تصميم إنتاج: Wicked

أفضل تصوير سينمائي: The Brutalist

أفضل مونتاج أفلام: Anora- شون بيكر

أفضل تصميم أزياء: Wicked

أفضل مكياج وتصفيف شعر: The Substance

أفضل مؤثرات بصرية: DUNE: PART TWO

أفضل صوت: DUNE: PART TWO

أفضل موسيقى تصويرية أصلية: The Brutalist

أفضل أغنية أصلية: El Mal'- فيلم EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم وثائقي: NO OTHER LAND

أفضل فيلم روائي عالمي: I’m Still Here

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: IN THE SHADOW OF THE CYPRESS

أفضل فيلم وثائقي قصير: THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA

أفضل فيلم قصير من أفلام الحركة الحية: ‘I’m Not a Robot

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 01:17 صباحاً - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية رسميًا عن موعد إقامة حفلفي نسخته الثامنة والتسعين لعام 2026.ويُقاميوم الأحد، الموافق 15 مارس 2026، في مسرح دولبي بـ«هوليوود»، لوس أنجلوس، فيما سيتم الإعلان عن قوائم الترشيحات يوم 22 يناير المقبل.كما أعلنت أكاديمية الأوسكار عن تغييرات مهمة في قواعد التصويت، حيث أصبح من الضروري على الأعضاء مشاهدة جميع الأفلام المرشحة في كل فئة قبل التصويت، لضمان عملية تصويت أكثر عدالة وشفافية.وتُضاف جائزة جديدة لفئة "الإنجاز في الإخراج الفني" بدءًا من عام 2026، في خطوة تعكس التقدير المتزايد للعناصر التقنية والإبداعية في صناعة السينما.ويعود الكوميديان كونان أوبراين لتقديم الحفل للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حظي بإشادة واسعة في حفل عام 2025، الذي جذب 19.7 مليون مشاهد، وهو أعلى عدد مشاهدات منذ خمس سنوات.يمكنك قراءة.. مرشحو الأوسكار 2025 يجتمعون في حفل عشاء قبل حفل الجوائز بأياملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».