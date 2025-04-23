"سيكو سيكو" يقترب من رقم قياسي في تاريخ إيرادات السينما المصرية بعد تجاوزه هذا الرقم

ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم "سيكو سيكو" تحقيق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر، بعدما سجل إيرادات بلغت 1,830,397 جنيهًا خلال يوم الثلاثاء فقط، ليرتفع بذلك إجمالي ما حققه منذ طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي 2025 إلى أكثر من 135 مليون جنيه خلال ثلاثة أسابيع، ما يضعه في المركز الثاني ضمن قائمة أعلى الأفلام إيراداً في تاريخ السينما المصرية.



الفيلم من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب مثل تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، ويظهر فيه خالد الصاوي كضيف شرف. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

تدور قصة الفيلم حول شابين من عائلة متوسطة يحصلان أخيراً على ميراثهما بعد وفاة عمهما، لكن المفاجأة تكون في أن الميراث عبارة عن بضاعة غير قانونية. يقرران التخلص منها بطريقة مبتكرة، من خلال لعبة هاتفية يصممانها بأنفسهما ويطلقان عليها اسم "سيكو سيكو". تنجح اللعبة بسرعة، لكن سرعان ما يظهر رجل عصابة يدّعي ملكيته للبضاعة، لتبدأ مغامرة مليئة بالتوتر والمفاجآت، ويعرض الفيلم حالياً في عدد من دور العرض إلى جانب أفلام أخرى من موسم العيد، من بينها "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت، "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش ومايان السيد، "استنساخ" بطولة سامح حسين وهبة مجدي، و"فار بـ 7 ترواح" بطولة أحمد فتحي وسليمان عيد وندا موسى.