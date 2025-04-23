هادي ضو يطلق أغنيته الجديدة بعنوان "يوم الهنا" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني هادي ضو أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يوم الهنا"، وهي أغنية رومانسية تحتفي بفرح اللقاء والزواج، متوفرة الآن على جميع المنصات الرقمية. العمل الجديد يأتي بكلمات ولحن رامي شلحوب، وتوزيع موسيقي لـعمر صبّاغ، وإخراج بصري لـرامي لطوف، فيما تولّت راشيل أسمر الإخراج الفني وتصميم الرقص، وتقول كلمات الأغنية : يا يوم الهنا

يللي مجمّع شملنا

ليلة من عمري انا

يا هنا ايامنا بطّلنا نتطلّع برا

بطّلنا عزّابية

بدي اللي بيتطلع بعيوني

يشوفا فيهن هي هيدي مرتي يللي عمري كله ع حسابا

بغفيا ع غيوم بخللي نجوم تلفّ تيابا يا يوم الهنا

يللي مجمّع شملنا

ليلة من عمري انا

يا هنا ايامنا هالنظرة من عيونا وخلصت

دبنا بالحب غرقنا

دغري ومن اول ما شفتا

قلت بقلبي علقنا هيدي مرتي يللي عمري كله ع حسابا

بغفيا ع غيوم بخللي نجوم تلفّ تيابا يا يوم الهنا

يللي مجمّع شملنا

ليلة من عمري انا

يا هنا ايامنا

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