تراجع الأفلام الشبابية.. عودة كبار النجوم للمنافسة في صيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 01:17 صباحاً - يعود كبار النجوم في السينما المصرية، للمنافسة على شباك التذاكر خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري، وذلك بعدما كانت هناك سطوة استثنائية وفريدة من المُمثلين الشباب على دور العرض خلال موسم أفلام عيد الفطر 2025، وحققوا نجاحاً لافتاص، إذ ستشهد حالة التنافسية اعتباراً من الشهر المقبل، بالتزامن مع نزول النجوم إلى الساحة، كنوع من توازن المعادلة.

كريم عبدالعزيز يفتتح موسم أفلام عيد الأضحى 2025

وتشهد صالات السينما خلال الفترة المُقبلة، تراجعاً ملحوظاً في الأفلام الشبابية بشكلٍ مؤقت، ليُفسح المجال أمام كبار النجوم، ومن أبرز هؤلاء، هو الفنان كريم عبدالعزيز، الذي سيفتتح موسم أفلام عيد الأضحى 2025 مبكراً، ويطل على جمهوره بفيلم "المشروع x"، اعتباراً من يوم 21 مايو المقبل، ويُشارك في بطولة العمل كلّ من: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

تدور أحداث فيلم "المشروع X" في إطار من الإثارة والتشويق الذى يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟.

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تامر حسني في مواجهة كريم عبدالعزيز

وفي الشهر ذاته، يعود الفنان تامر حسني، بعد غياب دام نحو عامين، بفيلم "ريستارت" الذي تأجل لأكثر من عام كامل، حيث تقرر طرحه يوم 29 مايو، ويُشارك في البطولة هنا الزاهد، كما يشارك في بطولته محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم "ريستارت" حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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أحمد السقا وأحمد فهمي في فيلم جديد

وفي يونيو المقبل، يتنافس الثنائي أحمد السقا وأحمد فهمي، على صدارة شباك التذاكر، بفيلمهما الجديد "أحمد وأحمد"، والذي يُعد أول الأعمال السينمائية التي تجمعهما بعد سنوات طويلة من ظهور كلّ منهما في أعمال الآخر كضيف شرف، ويُشارك في بطولة الفيلم: غادة عبدالرازق، جيهان الشماشرجي، محمد عبدالرحمن توتة وآخرون، والعمل تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج أحمد بدوي.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد"، بعد سنوات قضاها "أحمد" في الخارج، يعود إلى مصر ليستقر، لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله "أحمد" في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه، فيكتشف سراً صادماً بأن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني الآن من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم.

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كما تشهد الفترة المقبلة، تواجد الفنان عمرو يوسف، بفيلمه الجديد "درويش" والذي تقرر طرحه في شهر يوليو المقبل، حيث ينتمي إلى الأعمال التاريخية، كما تعود الفنانة منى زكي بفيلم سيرة ذاتية يحمل اسم "الست" والتي تُجسد فيه شخصية أم كلثوم، ومن المُزمع طرحه نهاية العام الجاري.

كما تضم قائمة أفلام كبار النجوم المُقرر طرحها خلال الفترة المُقبلة، فيلم "هيبتا 2" للفنانة منة شلبي وكريم فهمي، و"الشاطر" للفنان أمير كرارة، و"روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم، وكذلك "الغربان" لـ عمرو سعد.

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