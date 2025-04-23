شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تستأنف تصوير فيلم الشيطان شاطر مع أحمد عيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف النجمة زينة تصوير مشاهدها فى فيلم الشيطان شاطر اليوم الأربعاء، بعد إجازة حصلت عليها خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما صورت زينة مشاهدها الأولى يوم الثلاثاء الماضى فى الفيلم بمشاركة أحمد عيد وعدد من الفنانين المشاركين فى البطولة.

فيلم الشيطان شاطر من تأليف لؤى السيد وإخراج عثمان أبو لبن ومدير التصوير أحمد يعقوب، وإنتاج أيمن يوسف ومن بطولة زينة، أحمد عيد، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، ياسر الطوبجى وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث فى إطار لايت كوميدى.

وتستمر زينة فى نشاطها السينمائى فى الفترة الأخيرة، حيث عرض لها مؤخراً فيلم "الدشاش" الذى جمعها بالنجم محمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه عام 2008، ويشارك فى بطولة الفيلم باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.

وتنتظر زينة عرض فيلمها "بنات الباشا" الذى انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعى.

وكانت زينة قد قدمت فى بداية العام فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وشارك فى بطولته أحمد العوضى، عصام السقا حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، تسنيم مطر، مجدى فكرى، وائل العونى، مايا فارس، وعدد آخر من الفنانين.