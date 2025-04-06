بيومي فؤاد ومحمد عادل إمام من بين المعزين في عزاء زوجة نضال الشافعي - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أُقيم مساء السبت 5 نسيان عزاء هند محمد علي، زوجة الممثل المصري نضال الشافعي، في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، حيث توافد عدد كبير من الوسط الفني لمشاركة الشافعي وابنته لحظات الحزن وتقديم واجب العزاء.

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وشهدت مراسم العزاء حضوراً لافتاً لعدد من الممثلين والفنانين، من أبرزهم مي كساب، أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، لقاء سويدان، سامح حسين، إدوارد، أحمد عصام، إياد نصار، إسلام جمال، جمال عبد الناصر، محمد محمود، وأيمن عزب، فيما حرص الفنان محمد جمعة على الوقوف بجوار نضال طوال الوقت لتقديم الدعم والمساندة.

كما حضر العزاء كل من بشرى، وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان، ريم البارودي، ودنيا عبد العزيز وزوجها. وشهدت المناسبة أيضًا مشاركة نخبة من النجوم منهم أحمد زاهر، رياض الخولي، محمود عبد المغني، أحمد صفوت، عمرو رمزي، صلاح عبد الله، إسماعيل فرغلي، محمود البزاوي، مجدي كامل، بيومي فؤاد، ومحمد عادل إمام.

وكانت الراحلة هند محمد علي قد فارقت الحياة يوم الخميس الماضي، وقد أُعلن خبر وفاتها عبر منشور للممثل أحمد عزمي على صفحته الرسمية .



