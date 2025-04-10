هايلي بيبر تُحدد موقفها من سيلينا غوميز وتُسرّب هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام عالمية ان عارضة الأزياء هايلي بيبر اتخذت قرارا بطرح كتاب يعرض قصة زواجها وعلاقتها بالنجمة العالمية سيلينا غوميز التي كانت حبيبة زوجها السابقة.

على صعيد آخر شوهدت هايلي بيبر مؤخرا وهي تغادر العشاء بدون زوجها النجم العالمي جاستن بيبر ، اذ قامت بحركة مريبة أثناء حملها حقيبة يد سوداء تحت ذراعها، فوضعت يدها في الجيب الأمامي لسروالها الجينز الأزرق حتى لا يتمكن أحد من معرفة ما إذا كانت ترتدي خاتمها الماسي، حيث بدا من الواضح تحركها غير مريح.

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