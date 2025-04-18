رايان غوسلينغ ينضم إلى عالم "Star Wars" في مغامرة جديدة خارجة عن المألوف

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة لمحبي سلسلة "حرب النجوم"، أعلنت شركة "لوكاس فيلم" انضمام النجم الكندي رايان غوسلينغ رسميًا لبطولة الفيلم الجديد Star Wars: Starfighter، الذي يخرجه شون ليفي، مخرج Deadpool & Wolverine. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في 28 ايار 2027.

الفيلم سيكون مستقلاً عن الخط الزمني الرئيسي لعائلة سكاي ووكر، ولن يرتبط بشخصيات مثل راي التي جسدتها ديزي ريدلي. وأوضحت شركة الإنتاج أن العمل الجديد سيحمل طابعاً خاصاً يجمع بين الأكشن والمغامرة.

خلال احتفالية Star Wars التي أُقيمت في طوكيو، عبّر غوسلينغ عن حماسه للمشاركة، قائلاً: "السيناريو رائع، والقصة نابضة بالحياة. لا أحد أفضل من شون ليفي لإخراج هذا النوع من المغامرات."

السيناريو من كتابة جوناثان تروبر، الذي تعاون سابقاً مع ليفي في The Adam Project، ويُنتظر أن يقدّم رؤية جديدة ومشوقة لعالم "ستار وورز".

رايان غوسلينغ، المعروف بأدواره في La La Land وThe Notebook، يعود بهذه الخطوة إلى أفلام المغامرة الكبرى، بعد ترشيحه للأوسكار عن أدائه في Barbie.

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