"اللعب مع العيال".. انطلاقة جديدة لـ محمد إمام قبل عودته بـ"شمس الزناتي 2"

ميرنا وليد - بيروت - ​​​​​أعلن الممثل المصري محمد إمام عن طرح فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" عبر منصة نتفليكس، ليبدأ عرضه رسميًا أمام جمهور المنصة حول العالم، وعبّر إمام عن سعادته بهذه الخطوة من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً: "فيلم اللعب مع العيال حاليًا على منصة نتفليكس، أول فيلم ليا مع المخرج الكبير شريف عرفة.

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الفيلم يشهد أول تعاون بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، ويشارك في بطولته نخبة من الممثبين، من بينهم: باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبد العظيم، ومصطفى غريب. ويجمع الفيلم بين الكوميديا والمغامرة، في توليفة جماهيرية من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وفي سياق متصل، يستعد محمد إمام للعودة من خلال مشروع سينمائي جديد هو "شمس الزناتي 2"، الجزء الثاني من الفيلم الشهير، ويشاركه البطولة كل من أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبد الله محمود، وأحمد عبد الحميد. الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، ويُتوقع أن يلقى تفاعلاً واسعاً لدى انطلاق تصويره.