رامي صبري يفجع بوفاة أقرب الناس

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري رامي صبري وفاة والدة زوجته بمنشور عبر حسابه الخاص.



وكتب رامي صبري: "لا إله إلاّ الله، وإنا لله وإنّا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله"، كما كشف أن تشييع جثمان الوالدة سيكون عقب صلاة الظهر اليوم (الخميس) فيما ستُقام مراسم العزاء السبت المقبل للرجال والنساء.

وكان رامي صبري قد أثار تفاعلاً واسعاً بمنشور عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وجه فيه رسالة غامضة لمتابعيه.

وكتب رامي صبري عبر خاصية الستوري: "نصيحة... بطّلوا سكر وملح وعيش ورز ومكرونة لمدة شهر تقريباً.. حياتكم هتتغير تغير كبير".