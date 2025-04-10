شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام منظومة دعمم لاول مرة في صنعاء ماقصتها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �خر ناشطون من استخدام المواطنين في صنعاء منظومة مدري بشان مواقع القصف حتى لايتعرضون للاعتقال.

وبحسب ناشطون فان شركة النفط بعد ماتسببت باعطال لعشرات الالاف من السيارات استخدمت منظومة دعمم التي رفضت الافصاح عن الوقود المغشوش او تعويض المتضررين

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