تكنولوجيا: هواتف رائدة صينية قادمة في نهاية العام ببطاريات لا تقل عن 7000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية دخول تقنية البطاريات المعززة بالسيليكون إلى معظم الهواتف الذكية الرائدة في السوق الصيني، حيث سمحت هذه التقنية الجديدة برفع كثافة الطاقة بشكل كبير مقارنةً ببطاريات Li-ion التقليدية.

هذا التطور أطلق سباقًا تقنيًا بين الشركات المصنعة لدمج أكبر قدر ممكن من سعة مللي أمبير داخل هيكل الجهاز، دون الحاجة لزيادة حجمه.

وبحسب شائعات جديدة قادمة من الصين، سيستمر هذا التوجه طوال العام الحالي. مع اقتراب نهاية 2025، وعند إطلاق هواتف الجيل الجديد من الشركات الصينية، من المتوقع أن تصبح سعة البطارية الأساسية في الهواتف الرائدة 7000 مللي أمبير، خاصة تلك المدعومة بمعالجات MediaTek Dimensity 9500 و Snapdragon 8 Gen 4 (Elite 2).

وللمقارنة، كانت السعة القياسية العام الماضي تدور حول 6000 مللي أمبير، مما يجعل هذه الزيادة تطورًا مرحبًا به بشدة.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تشير بعض التسريبات إلى أن بعض الهواتف الرائدة قد تصل سعتها إلى 7500 مللي أمبير، بينما يمكن أن تبلغ بعض الهواتف من الفئة المتوسطة 8000 مللي أمبير. وهناك احتمال أن تطلق Honor هاتفًا بهذه البطارية الضخمة خلال أقل من أسبوع.

أما من ناحية الشحن، فمن المنتظر أن تدعم الهواتف الرائدة القادمة شحنًا سلكيًا بقدرة 100 واط، إلى جانب شحن لاسلكي 50 واط، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تجربة البطارية. ومع هذه المواصفات، قد تنتهي معاناة المستخدمين من ضعف عمر البطارية، حتى بالنسبة لأكثرهم تطلبًا.

لكن بالطبع، كل هذا ينطبق فقط إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية الصينية أو من الفئة المتوسطة. فحتى الآن، يبدو أن شركات مثل سامسونج وأبل وجوجل لم تلتحق بعد بركب تقنية بطاريات السيليكون.

المصدر