شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يرصد نجمًا نيوترونيًا غامض الأصل فى مجرة درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

رصد تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا نجمًا نيوترونيًا فائق القوة يُعرف باسم SGR 0501+4516، يسبح وحيدًا في مجرة درب التبانة، مثيرًا حيرة العلماء بشأن أصله غير المألوف، ويعتقد الباحثون أن هذا الجسم الفضائي، الذى يُصنف ضمن فئة الماغنيتارات (Magnetars)، تم اكتشافه لأول مرة عام 2008 عبر مرصد “سويفت” الفضائي التابع لناسا، عندما أطلق ومضات مكثفة من أشعة غاما في أطراف المجرة.

ما هو الماغنيتارات؟

الماغنيتارات هي نجوم نيوترونية ميتة، ذات مجالات مغناطيسية فائقة تفوق المجال المغناطيسي للأرض بمقدار تريليون مرة. ووفقًا للدكتورة أشلي كرايمز، الباحثة الرئيسية في الدراسة المنشورة بمجلة Astrophysics في 15 أبريل، فإن قرب مثل هذا الجسم إلى الأرض لمسافة تعادل نصف المسافة إلى القمر، قد يؤدي إلى مسح بطاقات الائتمان المغناطيسية. بل وإن اقترب إنسان منه لمسافة 600 ميل فقط، قد يؤدي ذلك إلى تفكك ذرات جسده بالكامل!

في البداية، اعتُقد أن الماغنيتار SGR 0501+4516 نشأ عن بقايا مستعر أعظم يُعرف بـHB9، كان رُصد بالقرب من موقعه الحالي. إلا أن الملاحظات الدقيقة لتلسكوب هابل، إلى جانب بيانات من مركبة غايا الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، شككت في هذا الأصل المفترض.

ووفقًا لبيانات الرصد المتراكمة على مدى سنوات، تبيّن أن حركة هذا النجم لا تتوافق مع أي بقايا لمستعر أعظم أو تجمعات نجمية في المنطقة، مما يشير إلى أن له أصلًا مختلفًا تمامًا، لا يزال غامضًا حتى اليوم.

دلالة على فهم جديد لانفجارات الراديو السريعة

تشير ناسا إلى أن هذا النجم النيوتروني ربما يكون قد نشأ عبر عملية تُعرف بـالانهيار الناتج عن التراكم (accretion-induced collapse)، وهي آلية بديلة لتكوين الماغنيتارات، وتختلف عن الانفجارات النجمية المعروفة.

ويعتبر العلماء أن هذا الاكتشاف قد يُساهم في فهم أفضل لانفجارات الراديو السريعة (Fast Radio Bursts)، والتي تنبع من تجمعات نجمية قديمة جدًا لم تُفهم طبيعتها بعد.

تعمل فرق البحث حاليًا على مزيد من الرصد باستخدام هابل، بهدف تحليل هذا النوع النادر من الأجسام، وفهم كيف تتكون تلك النجوم المغناطيسية فائقة الغرابة، وما إذا كانت تمثل فئة جديدة في تطور النجوم النيوترونية في الكون.