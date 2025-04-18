السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.350 سلة غذائية في محلية القولد بالولاية الشمالية في جمهورية السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.350 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية القولد بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 8.100 فرد بواقع 1.350 أسرة، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

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