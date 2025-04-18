“تحدي الجوع”.. تحذير طبي من مخاطره القاتلة: اختلال نبضات القلب وهبوط الضغط والسكري

الخليج 365 - متابعات

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من خطورة ما يُعرف بـ”تحدي الجوع” المنتشر حالياً بين بعض الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يقوم على الامتناع التام عن الطعام لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام، مع الاكتفاء بشرب الماء فقط.

وقال النمر إن هذا السلوك يُعد خطراً حقيقياً على الصحة، ويصل في بعض حالاته إلى ما يمكن وصفه بـ”الانتحار البطيء”، بسبب ما يسببه من مضاعفات حادة تؤثر على وظائف الجسم الحيوية.

أبرز مخاطر “تحدي الجوع” بحسب الدكتور خالد النمر:

هبوط مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يؤدي إلى اضطراب في نبضات القلب، وقد ينتهي الأمر بتوقف القلب (الرجفان البطيني – VT).

انخفاض حاد في سكر الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري أو الذين لديهم قابلية للإصابة به.

ضعف عام وإعياء شديد نتيجة استخدام الجسم للدهون والعضلات كمصدر بديل للطاقة.

تدهور القدرات الذهنية مثل التركيز والذاكرة، بسبب نقص الجلوكوز اللازم لوظائف الدماغ.

هبوط ضغط الدم والإغماء، ما يزيد من خطر السقوط أو الحوادث.

اضطراب الأملاح عند العودة للطعام، وهي حالة طبية خطيرة تُعرف بـ”متلازمة إعادة التغذية” (Refeeding Syndrome).

نصيحة طبية هامة

شدد الدكتور النمر على ضرورة الابتعاد عن الحميات أو التحديات الغذائية العشوائية، مشيراً إلى أن فقدان الوزن وتحسين الصحة يجب أن يكون تحت إشراف طبي متخصص، ووفق برامج غذائية متوازنة، لا تعرض الجسم لمخاطر صحية جسيمة.

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