السعودية | وزير الصحة يلتقي نظيره الإيطالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل في الرياض, معالي وزير الصحة الإيطالي البروفيسور أوراتسيو سكيلاتشي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء, سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة وإيطاليا، مشيدين بالدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس الشراكة الإستراتيجية في دعم مسارات التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص في المجال الصحي.

وتجول الوزير الإيطالي على مركز القيادة والتحكم ومستشفى صحة الافتراضي, مشيدًا بالمستشفى وما وصل له من إمكانيات رقمية وتقنية وما حققه من وصول كبير.

وأشارا أهمية إلى تبادل الخبرات والمعرفة في الجانبان والمشاركة في البحث والتطوير والابتكار والتقنيات المستخدمه في مستشفى الصحة الافتراضي, وتنسيق الجهود المشتركة بما يسهم في دعم الأمن الصحي العالمي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

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