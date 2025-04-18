مسؤولة بـ”الفيدرالي”: ضبابية سياسات ترامب تؤثر على المعنويات وليس على نمو الاقتصاد الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، اليوم الجمعة، إن حالة الضبابية المحيطة بسياسات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تؤثر سلبا على المعنويات لكن ليس على النمو الاقتصادي الأميركي حتى الآن.

أدلت دالي بتصريحاتها في ظل استمرار ضغط السياسة النقدية على التضخم مما يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) غير متعجل لتعديل أسعار الفائدة.

وأضافت في فعالية نظمها مركز فيشر للعقارات والاقتصاد الحضري بجامعة كاليفورنيا في بيركلي “لم نسمع الكثير عن التراجع والترقب… لكن هذه ليست الطريقة التي تتصرف بها الشركات والمستهلكون”، وفقا لـ “رويترز”.

وتابعت “لم يُوقف الغموض النشاط… فالأفراد مستعدون للانخراط”.

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، الجمعة.

وردا على سؤال أحد الصحافيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحافيين، “سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة”.

ولا يملك الرئيس الأمريكي سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنّ ترامب قد يبدأ عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول عبر إثبات وجود “سبب” للقيام بذلك، وفق وكالة فرانس برس (أ ف ب).

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