نادر الأتات برفقة يحيى الزعبي ويُطالبه بهذا الأمر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان نادر الأتات رسالة للمؤثر على مواقع التواصل يحيى الزعبي الذي شارك معه في كليبه الجديد "الغمّازة"، وقد نشر نادر مقطع فيديو له برفقته على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مشوّقا الجمهور لطرح العمل الفني اليوم الخميس عند الساعة 6.



وعلّق نادر على الفيديو بالقول: "حبيبي يحيى، كنت مبسوط فيك قد الدني بالتصوير! روحك الحلوة وطيبتك وطاقتك زادوا هالعمل القريب لقلبي هضامة وعفوية. ضحكنا ولعبنا وما خلّينا ضرب ما عملناه بس هالمرة غلبتك، خلص اعترف، لاقونا أنا ويحيى اليوم الساعة ٦ بكليب الغمّازة".