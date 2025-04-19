عاجل:قيادي حوثي كبير في الحديدة"صورة أولية"

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عدن - ياسمين التهامي - �قطتت سيارة في مديرية برع على متنها اثنين مشرفين إضافة إلى مدير الأمن شرق الحديده غرب البلاد.

عدن - ياسمين التهامي - �قطتت سيارة في مديرية برع على متنها اثنين مشرفين إضافة إلى مدير الأمن شرق الحديده غرب البلاد.

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