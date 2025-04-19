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عاجل:قيادي حوثي كبير في الحديدة"صورة أولية"

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عاجل:قيادي حوثي كبير في الحديدة"صورة أولية"

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عدن - ياسمين التهامي - �قطتت سيارة في مديرية برع على متنها اثنين مشرفين إضافة إلى مدير الأمن شرق الحديده غرب البلاد.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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