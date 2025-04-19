ريم سامي ترزق بمولودها الأول وتطلق عليه هذا الأسم !

ريم سامي ترزق بمولودها "سيف"

ريم سامي وتجربة حملها الأولى

زواج ريم سامي

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 01:23 صباحاً - رزقت الفنانةبمولودها الأول، وأطلقت عليه أسم "سيف"؛ وذلك بحسب ما أعلن والدها الدكتور سامي عبد العزيز على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".أعلن الدكتور سامي عبد العزيز والد الفنانة الشابةاستقبال ابنته لطفلها الأول "سيف"، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على "فيسبوك" قال فيه : "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.. الحفيد 'سيف محمد المغازي ابن أم أبيها ريم".أطلعوا على أحدثهما أروى جودة ونسرين طافش.. نجمات تزوجن من خارج الوسط الفنيالفنانةكانت قد فاجأت الجمهور بخبر حملها خلال وجودها في الدورة الرابعة من، وأكدت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" ابتعادها التام عن التمثيل خلال الفترة الحالة وتركيزها على الاستمتاع بهذه التجربة التي تعيشها لأول مرة، وفضلت التكتم على نوع الجنين خلال هذه الفترة.وكانت الفنانةشقيقة المخرج محمد سامي قد احتفلت 17 مايو 2024، بحفل زفافها إلى رجل الأعمال محمد المغازي، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والأهل.الحفل الذي حضره عدد كبير من نجوم الوطن العربي والإعلاميين أبرزهم روجينا وزوجها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وياسر جلال، نبيلة عبيد، أروى جودة، أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، ريهام حجاج، سوسن بدر والإعلامي عمرو الليثي.ومن نجوم الغناء أحيا الحفل النجم الكبير عمرو دياب والذي قدم مجموعة من أجمل أغانيه منها: "يا أنا يا لا، دا لو اتساب، بحبه وغيرها"، مع تفاعل كبير من جانب العروسين والحضور، كما حرص المخرج محمد سامي مشاركته الرقص في الحفل.وقد أطلتبإطلالة كلاسيكية خاطفة للأنظار، بفستان أبيض من الستان مزود بذيل طويل، وارتدت قفازاً شفافاً أنيقاً، كما اعتمدت تسريحة الكعكة الجميلة مع أكسسوارات شعر مناسبة أيضاً للفستان، ومكياجاً بالألوان الترابية الناعمة أظهر رقة وجمال ملامحها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».