شكرا لقرائتكم خبر عن صور أقمار صناعية تكشف تعرض دبابات وآليات للدمار عقب هجوم أمريكي طال ميناء رأس عيسى بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس"أ. ب"، عن دمار كبير طال دبابات وآليات عسكرية في محيط ميناء رأس عيسى الاستراتيجي في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، وذلك عقب هجوم نفذته القوات الأمريكية خلال الساعات الماضية.

وأظهرت الصور كذلك تسرباً نفطياً واضحاً بالبحر الأحمر، وفق الوكالة الانباء الأمريكية.

وتعرض الميناء الحيوي لضربات أمريكية مكثفة منتصف ليل الخميس وفجر الجمعة، أسفرت عن سقوط 74 عاملا وموظفا بالإضافة إلى 171 جريحاً وفق السلطات الصحية التابعة لجماعة الحوثيين، في واحدة من أكثر الضربات فتكا منذ بدأت الولايات المتحدة هجماتها على الجماعة المتحالفة مع إيران منتصف مارس/آذار الماضي.