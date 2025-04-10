شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة في صنعاء تعلن عن تفاصيل الغارات الامريكية مساء امس والعدد المرعب للضحايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدف طيران العدوان الامريكي منطقة النهدين خلف جامع الشعب موقعا ضحايا في صفوف المدنيين. وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور انيس الاصبحي ان العدوان الأمريكي الذي استهدف قبل قليل النهدين بمنطقة الدوار خلف جامع الشعب في مديرية السبعين وسط العاصمة خلف فى حصيلة أولية 3 شهداء من المدنيين.

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