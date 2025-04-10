شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: "قطايف" يعود بجزء ثانٍ في رمضان 2026 بعد الإشادة الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان سامح حسين عن فخره الكبير بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرنامج "قطايف"، مؤكدًا أن هذا التكريم يُعد إنجازًا عظيمًا ليس له فقط، بل للجمهور الذي أحب العمل وكان جزءًا من نجاحه.

وقال حسين لـ"الخليج 365" إن إشادة الرئيس تمثل تقديرًا لكل من ساهم في تقديم البرنامج، وتُعد حافزًا كبيرًا للاستمرار وتقديم الأفضل، كما أعلن عن التحضير لجزء ثانٍ من البرنامج سيتم عرضه في رمضان 2026.

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" إحدى المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.

جدير بالذكر أن سامح حسين يعرض له حاليا فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضي، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.