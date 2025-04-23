شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت يحيى حفلا كامل العدد على المسرح الكبير بمناسبة أعياد الربيع (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات وزارة الثقافة واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالاتها بأعياد الربيع خلال أمسية رائعة للموسيقار الكبير عمر خيرت.

ووسط أجواء استثنائية تجدد الحياة بحلول فصل الربيع اكتملت مقاعد المسرح الكبير بحشد ضخم من محبى الفنون الجادة، لتبرز المكانة الراسخة للموسيقار عمر خيرت في قلوب عشاق الموسيقى، وبأدائه الفريد على آلة البيانو قدم مجموعة من مؤلفاته التى نتجت عن عبقرية فنية مميزة، وبين الإيقاعات السريعة الحماسية والهادئة الرومانسية، ارتسمت لوحة إبداعية ثرية شملت الكثير من الأعمال التى طالما ارتبطت بالذاكرة والوجدان وعشقها الجمهور منها العرافة والعطور الساحرة، ضمير أبلة حكمت، خللي بالك من عقلك، حبيبة، في هويد الليل، مسالة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوي، دعاء والله يا الله، جيران الهنا، خايف من بكرة ليه، الخواجة عبد القادر، ليلة القبض على فاطمة، عفواً أيها القانون، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، قضية عم أحمد، وفيها حاجة حلوة.



احتفالات الأوبرا بأعياد الربيع تتجمل بموسيقى عمر خيرت



احتفالات الأوبرا بأعياد الربيع تتجمل بموسيقى عمر خيرت



احتفالات الأوبرا بأعياد الربيع تتجمل بموسيقى عمر خيرت



احتفالات الأوبرا بأعياد الربيع تتجمل بموسيقى عمر خيرت



احتفالات الأوبرا بأعياد الربيع تتجمل بموسيقى عمر خيرت



احتفالات الأوبرا بأعياد الربيع تتجمل بموسيقى عمر خيرت



احتفالات الأوبرا بأعياد الربيع تتجمل بموسيقى عمر خيرت