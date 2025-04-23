شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقية تتعاقد مع محمد خميس لإنتاج سلسلة عن التاريخ المصرى القديم بالعامية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة الوثائقية عن تعاون جديد وتعاقد مع الفنان والباحث محمد خميس، لإنتاج سلسلة وثائقية عن التاريخ المصري القديم وعرضها قريبًا على شاشة "الوثائقية".

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة الوثائقية بيانا لها عبر موقع فيس بوك، جاء كالتالي: "خطوة جديدة مميزة ومُلهمة بتوقيع قناة الوثائقية تمت بتوقيع عقد بين قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبين الفنان والباحث محمد خميس، لإنتاج سلسلة وثائقية عن التاريخ المصري القديم وعرضها قريبًا على شاشة الوثائقية!".

وأضافت القناة في بيانها: السلسلة هدفها تعزيز وعى الأجيال الجديدة بالحضارة المصرية الممتدة لآلاف السنين بشرح بسيط وعميق في نفس الوقت، واللي كنا بنفتقد عمل يقوم بالمهمة النبيلة دي قبل كده لكن دلوقتي وبعد توقيع العقد بين الأستاذ "شريف سعيد" رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في شركة "المتحدة"، والفنان والباحث "محمد خميس" أصبح الأمر واقعا ملموسا.

وتابعت القناة في بيانها :"بالمناسبة.. خلال الشهور اللي فاتت كان الفنان والباحث محمد خميس بيقدم على صفحته الشخصية مجموعة فيديوهات مميزة وجذابة بتتكلم عن الحضارة المصرية القديمة وحققت الفيديوهات دي انتشار واسع بين الناس وده بيأكد إن دايماً في الشركة "المتحدة" فيه عين بتعرف تختار، وتشاور، وتدي فرصة لكل صاحب إبداع في أى مجال عشان كده كان التعاون المنتظر ده هو النتيجة الطبيعية، في إنتظار السلسلة اللي واثقين إنها هتكون علاخة فارقة في المحتوى التاريخي لحضارتنا ولبلدنا والسبب ببساطة إن المشروع تحت إشراف قناة "الوثائقية" الكيان المصري المحترم اللي اتولد كبير عشان يوفر للمشاهد المصري والعربي مادة فيلمية وثائقية منتقاة بعناية، متعوب عليها، وموثوق فيها وده اللي هيقدر يتأكد منه أى حد متابع القناة من وقت انطلاقها ولحد دلوقتي وعلى طول".