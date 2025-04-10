شكرا لقرائتكم خبر عن تقى محمد تبدأ تصوير "روكي الغلابة" استعدادا لعرضه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة الشابة تقى محمد أولى خطواتها في عالم السينما من خلال مشاركتها في الفيلم الكوميدي "روكي الغلابة"، المقرر طرحه بدور العرض في موسم عيد الأضحى المقبل، لتكون بذلك واحدة من الوجوه الجديدة الصاعدة التي تطرق أبواب النجومية.

ويجمع الفيلم نخبة من نجوم الكوميديا في مصر، على رأسهم النجمة دنيا سمير غانم، ومعها كل من محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، ويُعد من أبرز الأعمال المنتظرة خلال الموسم السينمائي المقبل. الفيلم من تأليف كريم يوسف وندى عزت، وإخراج أحمد الجندي.

وتُجسد تقى محمد خلال الأحداث شخصية مديرة علاقات عامة، وهي إحدى الشخصيات المحورية التي تدخل في سلسلة من المواقف الكوميدية ضمن سياق الفيلم، الذي تدور أحداثه حول فتاة شابة (تجسدها دنيا سمير غانم) تعمل حارسة شخصية، تتولى مهمة حماية أحد رجال الأعمال الكبار، لتبدأ مغامرة مليئة بالمواقف الساخرة والمفاجآت المثيرة، ويشاركها في العمل مع الفنان الشاب عبد السلام عطا الله، الذي يشارك في الفيلم بدور منسق علاقات عامة أيضا.

وتعكس مشاركة تقى محمد في هذا العمل بداية قوية وسط كوكبة من النجوم، حيث أبدت حماستها الشديدة للدور، مؤكدة أنه يُشكل فرصة مهمة لإبراز قدراتها الفنية في أولى تجاربها السينمائية.