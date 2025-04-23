أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال وصوله إلى بيكين، أن المحادثات مع الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على أن من المبكر إطلاق الأحكام بشأن نتائجها.
واشار الى انه "سأطلع الجانب الصيني على تطورات المحادثات مع الولايات المتحدة خلال الجولتين السابقتين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله الى بيكين: المحادثات مع الأميركيين تسير في الاتجاه الصحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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