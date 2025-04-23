وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله الى بيكين: المحادثات مع الأميركيين تسير في الاتجاه الصحيح

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال وصوله إلى بيكين، أن المحادثات مع الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على أن من المبكر إطلاق الأحكام بشأن نتائجها.

واشار الى انه "سأطلع الجانب الصيني على تطورات المحادثات مع الولايات المتحدة خلال الجولتين السابقتين".