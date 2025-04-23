الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 11 مسيّرة أوكرانيّة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية،11 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وأوضحت أنّه تم تدمير 3 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك. كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي شبه جزيرة القرم.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية، في وقت يواصل فيه الجيش الروسي تقدّمه في شرق أوكرانيا.
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