أورتاغوس: رأيت الشجاعة في الرئيس عون وهدفنا إعادة إحياء لبنان ولا يمكننا تكرار أخطاء الماضي

أشارت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، إلى أنّها رأت الشجاعة في رئيس الجمهورية جوزاف عون، قائلة: "لقد شهدت قائدًا مصممًا على اتخاذ القرارات الجريئة والضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي".

كلام أورتاغوس جاء خلال حفل استقبال في السفارة اللبنانية في واشنطن، بمناسبة مشاركة وفد رسمي لبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

وأوضحت أنّ "من المهام التي أشعر بامتنان خاص لتكليفي بها، هي العمل معكم، أصدقاؤنا وشركاؤنا في لبنان".

وأضافت أورتاغوس "كثيرًا ما أتحدث عن الجالية اللبنانية، وخصوصًا هنا في الولايات المتحدة، كواحدة من أكثر الجاليات نجاحًا وثقافة وتعليمًا في العالم. وسواء كنا مقيمين هنا أو في لبنان، فإن هدفنا واحد: ليس فقط إصلاح لبنان، بل إعادة إحيائه، ولا أتحدث عن العودة إلى عام 1975 أو إلى ما يسمى "أيام المجد"، بل أتحدث عن بناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا مما شهده لبنان في تاريخه، لأنني أعلم أن لبنان يملك هذه الإمكانات".

وقالت أورتاغوس "أنا مؤمنة حقًا بأن لبنان يقف على أعتاب مرحلة جديدة مرحلة أعظم من كل ما سبق. وإذا قررتم أن تسلكوا هذا الطريق، وإذا اتخذتم القرارات الصعبة التي أتحدث عنها دائمًا في الإعلام، فأعدكم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإدارته، والولايات المتحدة الأميركية، سيكونون إلى جانبكم في كل خطوة من الطريق، لكن لا يمكننا العودة إلى الوراء. لا يمكننا تكرار أخطاء الماضي. السبيل الوحيد للتقدم هو من خلال تقوية الدولة، والمضي قدمًا في الإصلاح، وإعادة إحياء الوطن بشكل كامل- ليس فقط العودة إلى المجد، بل الدخول في مرحلة جديدة وأفضل".

في سياق آخر، أكّدت أنّ الرئيس الاميركي سيزور الشرق الأوسط، في أول زيارة رسمية، وسيتوجه إلى السعودية، لافتة الى ان الادارة الاميركية تولي أهمية لمنطقة الشرق الاوسط، مضيفة "للأسف، ورثنا منطقة تعج بالصراعات والفوضى، لكن الرئيس ترامب مصمم على الوفاء بوعده بأن يكون رئيس السلام، وهذا تمامًا ما نعمل عليه".