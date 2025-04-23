الخارجية الصينية: نسعى لدعم نظام التجارة في مواجهة استخدام واشنطن للرسوم الجمركية كسلاح

اتهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة باستخدام الرسوم الجمركية كسلاح لشن هجمات عشوائية على دول أخرى، مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت بشكل علني قواعد منظمة التجارة العالمية وقوضت الحقوق والمصالح المشروعة للدول. وأكدت الخارجية أن "الصين تسعى لدعم نظام التجارة في مواجهة استخدام واشنطن للرسوم الجمركية كسلاح".

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