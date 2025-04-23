الشرطة الهندية: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على سياح في كشمير إلى 26 قتيلا و17 مصابا

أعلنت الشرطة الهندية، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على سياح في كشمير إلى 26 قتيلا و17 مصابا.
وسبق وأن اختصر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زيارته إلى السعودية بعد هجوم دام استهدف سياحا في الشطر الهندي من كشمير.
والزيارة التي كان من المقرر أن تستمر يومين، طغى عليها بشكل كبير هجوم في كشمير أوقع أكثر من 20 قتيلا.
وندّد مودي بـ"العمل الشنيع" الذي وقع في منتجع باهالغام، وتعهد "محاسبة" منفذي الهجوم "أمام العدالة". وتابع "تصميمنا على مكافحة الإرهاب لا يتزعزع وسيزداد قوة".
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