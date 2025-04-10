هكذا أثر مرض جيجي حديد على جسمها بشكل سلبي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت العارضة العالمية جيجي حديد، البالغة من العمر 29 عامًا عن تشخيص إصابتها بمرض هاشيموتو عام 2016، كاشفةً أنه غيّر عملية الأيض لديها بشكل جذري.



تتناول جيجي أدوية لعلاج مشكلة الغدة الدرقية منذ عامين. وفي حديثها لمجلة Elle، قالت: "لذا، لم أرغب في خسارة المزيد من الوزن لعرض فيكتوريا سيكريت، أردت فقط الحصول على عضلات في المكان المناسب، وإذا تمكنت من الحصول على مؤخرتي أكثر رشاقة، فهذا أمر جيد".

صرحت جيجي حديد أنها كانت تصرخ في الوسادة للتعامل مع التعليقات القاسية حول جسدها. وتتذكر جيجي: "في إحدى المرات، كنت في موقع تصوير على الشاطئ، فقالت لي أمي: اذهبي واصرخي في المحيط. هذا يخفف التوتر".