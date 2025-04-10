ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إستمتاعها بوقتها في شعر العسل.

وأطلت نسرين من البحر وهي تمارس رياضة الغطس كما ظهرت برفقة زوجها والأجواء الرومانسية تسيطر على المنشور.

وغكتفت نسرين طافش بالتعليق بكلمة: "الجونة". وكانت نسرين طافش قد شاركت الجمهور، صورة ومقطع فيديو رومانسي للغاية، جمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد الجوهر، عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص.

وظهرت نسرين برفقة زوجها على متن يخت، وهما يرتديان ملابس السباحة، ويستمتعان بوقتهما، وبدى أحمد وهو يحتضن نسرين من الخلف، وينظران إلى البحر.

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تطل من شهر العسل.. وتستمتع بوقتها في البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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