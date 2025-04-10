تكنولوجيا: تسريب مواصفات Samsung Galaxy Z Fold7 يكشف عن ترقيات مفاجئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق سامسونج هاتف Galaxy Z Fold7 خلال شهر يوليو من هذا العام، وهو ما يتماشى مع جدول الإصدارات المعتاد للشركة.

ووفقًا للتقارير الأخيرة، سيأتي الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة One UI 8.0، وذلك بفضل تسريع جوجل لإصدار النسخة الجديدة من أندرويد في الربع الثاني من العام (من أبريل إلى يونيو).

وفي أحدث التسريبات، ظهرت معلومات جديدة تكشف عن مجموعة من التحسينات اللافتة التي قد تجعل من Z Fold7 ترقية قوية مقارنة بالإصدارات السابقة. وتمامًا مثل سلسلة Galaxy S25، يُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy، المعروف باسم Elite.

من بين الترقيات المحتملة، يُقال إن الهاتف سيأتي بكاميرا أمامية محسّنة للسيلفي، بالإضافة إلى شاشة أقوى تم تعزيزها بطبقات جديدة على الرغم من عدم توضيح طبيعة هذه الطبقات.

كما تشير الشائعات إلى تحسين مستوى مقاومة الهاتف للماء والغبار، وتصغير التجعيدة في الشاشة القابلة للطي، وتوسيع غرفة التبريد البخاري، إلى جانب تحسينات في مكبرات الصوت ومحرك الاهتزاز.

ولم تتوقف التسريبات عند هذا الحد، بل أشارت أيضًا إلى أن الهاتف سيكون أنحف، بسمك يبلغ 4.5 ملم عند الطي، وسيحمل شاشتين أكبر حجمًا: شاشة داخلية بقياس 8 بوصات، وأخرى خارجية بحجم 6.5 بوصة.

أما الكاميرا الخلفية الرئيسية، فيُتوقع أن تأتي بدقة 200 ميجابكسل، وربما تكون هي نفسها المستخدمة في هاتف Galaxy S25 Ultra.

رغم أن هذه المواصفات لا تُعدّ ثورية بالكامل، إلا أنها تمثل تحسينًا كبيرًا مقارنة بالأجيال السابقة من فئة Fold، التي لم تشهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة.

وإذا صحت هذه التسريبات، فقد يستعيد Galaxy Z Fold7 مكانته بين أفضل الهواتف القابلة للطي في السوق، خاصةً في ظل المنافسة القوية من الشركات الصينية.

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