تكنولوجيا: فيديو دعائي جديد للعبة Doom: The Dark Ages يظهر بشكل مفاجئ قبل إطلاقها في 15 مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Bethesda عن عرض دعائي جديد للعبة DOOM: The Dark Ages، وذلك بشكل مفاجئ قبل إطلاق اللعبة الرسمي في 15 مايو (أو في 13 مايو لمن يختار النسخة المميزة).

ورغم أن الإعلان التشويقي الأول لم يقدم الكثير من التفاصيل، إلا أن العرض الجديد يتيح نظرة أوسع على طريقة اللعب وبعض المفاجآت المنتظرة.

يُظهر العرض الثاني لمحات أولى من العدو الرئيسي في اللعبة، بالإضافة إلى وحدة تحكم غامضة قد تكون أحد الزعماء النهائيين.

كذلك، يبدو أن Doom Slayer في بداية الأحداث يكون تحت سيطرة كائنات الـ Makyrs، قبل أن يُطلق كقوة منفردة لدعم الحراس في معركة حاسمة. ومن خلال هذه الأحداث، تظهر بوضوح نبرة اللعبة الجديدة التي تتمحور حول شعار “قف وقاتل”.

وفي لقطات لاحقة، نرى الروبوت العملاق Atlan Mech وهو يطيح بالـ Titans والتنين، إلى جانب مشهد مثير لاستخدام سلاح BFG، الذي يبدو هنا كأنه نسخة معدلة تطلق من قوس على شكل سلاح بدائي، بدلًا من شكله المستقبلي المعروف.

تقدم اللعبة توجهًا جديدًا كليًا لسلسلة DOOM، مع أسلوب بصري وسردي مختلف يعزز من حظوظها لتكون بين أبرز ألعاب العام.

أما من الناحية الصوتية، فيُظهر المقطع لمحة عن الموسيقى التصويرية الخاصة بـ The Dark Ages. ورغم غياب Mick Gordon، فقد تولت Finishing Move Inc. المهمة، ونجحت حتى الآن في الحفاظ على الروح القتالية والهوية الموسيقية للسلسلة باستخدام مزيج من أسلوب djent وdubstep.

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