شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة تتحدث مع بعضها: كيف يعمل إنترنت الأشياء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في زمن لم يكن بعيدًا، كان من المستحيل تخيل أن الثلاجات يمكنها طلب الطعام من السوبر ماركت، أو أن الساعات تراقب نبضات القلب وتنبه الطبيب في حالة الخطر، أو أن المصابيح تُطفأ وحدها عندما نغادر المنزل، كل هذا أصبح واقعًا بفضل تقنية تُدعى "إنترنت الأشياء" أو Internet of Things (IoT)، والتي غيّرت مفهوم الأجهزة من كونها مجرد أدوات، إلى كائنات "ذكية" تتواصل وتتفاعل وتتخذ قرارات.

ما هو إنترنت الأشياء؟

إنترنت الأشياء هو شبكة من الأجهزة المادية المتصلة بالإنترنت والقادرة على جمع وتبادل البيانات دون تدخل بشري مباشر، يمكن أن تشمل هذه الأجهزة كل شيء: من الهواتف الذكية والساعات، إلى أجهزة التكييف، والسيارات، والآلات الصناعية، وحتى النباتات الذكية.

الفكرة الأساسية تكمن في إضافة "ذكاء" إلى الأشياء الجامدة، عن طريق أجهزة استشعار Sensors ومعالجات Processors واتصال شبكي Network Connectivity، مما يسمح لها "بالتحدث" إلى بعضها البعض وتبادل المعلومات لتحقيق هدف مشترك.

كيف تعمل هذه الأجهزة معًا؟

يعتمد إنترنت الأشياء على بنية تقنية معقدة تتضمن أربع مراحل رئيسية:

1. أجهزة الاستشعار (Sensors): هي العيون والآذان التي تلتقط البيانات من البيئة مثل درجة الحرارة، الحركة، الرطوبة، الموقع، الصوت، الضوء... إلخ.

2. الاتصال (Connectivity): تقوم الأجهزة بنقل البيانات التي جمعتها عبر الإنترنت أو شبكات مثل Wi-Fi، Bluetooth، Zigbee أو حتى شبكات الجيل الخامس (5G).

3. المعالجة (Processing): يتم تحليل البيانات إما محليًا داخل الجهاز (Edge Computing)، أو على خوادم سحابية (Cloud Computing)، لاستخراج معلومات مفيدة أو اتخاذ قرارات.

4. الإجراء (Action): بناءً على التحليل، تُتخذ إجراءات تلقائية مثل إرسال تنبيه، تشغيل جهاز، ضبط حرارة، أو حتى طلب خدمة معينة.

مثال عملي: إذا ارتفعت درجة حرارة الغرفة، يقوم جهاز الاستشعار بإرسال إشارة إلى المكيف ليبدأ العمل تلقائيًا. كل هذا يحدث في أجزاء من الثانية دون تدخل الإنسان.

تطبيقات إنترنت الأشياء في حياتنا اليومية

- المنزل الذكي (Smart Home): التحكم في الإضاءة، درجة الحرارة، الأبواب، الكاميرات وحتى الأجهزة الكهربائية من خلال الهاتف الذكي.

- المدن الذكية (Smart Cities): تنظيم المرور، مراقبة التلوث، إدارة الطاقة والنفايات بشكل أكثر كفاءة.

- الصحة الذكية (Smart Healthcare): أجهزة تراقب حالة المرضى في الوقت الفعلي، وترسل تقارير للأطباء أو تُبلغ عن طوارئ.

- الزراعة الذكية (Smart Farming): تحليل حالة التربة، مراقبة الري، تحديد موعد الحصاد بدقة.

- الصناعة 4.0: أتمتة المصانع بالكامل، مراقبة المعدات عن بُعد، وصيانة الأجهزة قبل تعطلها.