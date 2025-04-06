جاد قطريب يفقد والدته فاديا بندلي وهذا موعد الجنازة وتقبل التعازي

ميرنا وليد - بيروت - فُجع الفنان اللبناني جاد قطريب بوفاة والدته السيدة فاديا إدوار بندلي، التي انتقلت إلى رحمة الله يوم الأحد 6 نيسان 2025، وقد أُقيمت مراسم الجنازة يوم الاثنين 7 نيسان عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في الميناء، وتقبل العائلة التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء في قاعة الكاتدرائية من الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً، كما تُقام الصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء في كنيسة القديس بطرس وبولس في بيروت.



الراحلة هي زوجة فؤاد صليبا القطريب، ووالدة كل من رالف، وزوجته ماري زفتون، وجاد، وزوجته كريستينا برطليوس، وكريستين، زوجة نقولا الحايك. أسرة الفقيدة تلقت التعازي من الأقارب والأصدقاء والمحبين الذين عبّروا عن حزنهم الشديد لخسارة سيدة معروفة بمحبتها وطيبة قلبها.

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