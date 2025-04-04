شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات أول سيارة ملاكى "سيدان" من شركة النصر والان مع تفاصيل الخبر

يتوقع خبراء سيارات أن يتراوح سعر أول سيارة ملاكى سيتم تصنيعها في شركة النصر للسيارات من 550 ألف لـ800 ألف جنيه حسب فئة السيارة سواء تقليدية او كهرباء بزيادة نحو 100 ألف جنيه في بعض الفئات.

ووفق المصادر فإن السيارة ستكون سيدان أوتوماتيك تناسب المستهلك المصرى من حيث استهلاك الوقود.

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أنه من المنتظر طرح أول سيارة مصرية بشركة النصر للسيارات خلال 3 أو 4 أشهر، سيارات ملاكى تقليدية، وسيارات ملاكي كهربائية، لطرحها في السوق المحلية، كمرحلة أولى، ثم التصدير مع التوسع في عملية التصنيع.

وكان موعد الطرح المقرر شهر مايو المقبل ، إلا إن المصانع لم تكتمل حتى الآن وجاري استكمالها .

وقال المهندس محمد السعداوي رئيس القابضة المعدنية في تصريحات له أنه تم إنفاق 2.7 مليار جنيه لإحياء نشاط شركة النصر للسيارات بعد توقفها لسنوات طويلة، وخلال الصيف المقبل سننتج أول سيارة بشركة النصر للسيارات، لافتا إلى أن مصانع النصر للسيارات لا تقارن، وبها إمكانيات كبيرة وهناك 9 مصانع متنوعة .

من جانبه أشار الدكتور خالد شديد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات فى تصريحات له ان السيارة سيتم طرحها الصيف المقبل ، لافتا إلى أن قطاع السيارات يحدد الإنتاجية بالساعة، وبالفعل لدينا عملية تطوير وسننتج سنويا 20 ألف سيارة، ولدينا 10 روبوت للدهانات وأفران على أعلى مستوى، بالإضافة الى 50 خط تجميع للسيارات الكهرباء والسيارات التقليدية، ويمكن لكل خط تصنيع 30 ألف سيارة سنويا بطاقته القصوى.

وفيما يتعلق بالأسعار يرجح وفق التوقعات المبدئية أن تكون أقل من أسعار السوق المحلى وتتراوح من 550 ألف جنيه لـ 800 ألف جنيه لكلا النوعين ،والمبلغ قابل للزيادة بنحو 100 ألف جنيه حسب فئات السيارة وفى السيارة الكهربائية، لا سيما أن الدولة سبق وأعلنت عن تقديم دعم مقداره 50 ألف جنيه لمن يشترى السيارات الكهربائية فى مراحلها الأولى كنوع من التشجيع لها، والتشجيع للتوسع فى هذه الصناعة فى السوق المصرى.

وبحسب المصادر فإن شركة النصر للسيارات برئاسة الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز هذا المشروع الذى ينتظره كل المصريين خاصة بعد تصنيع عدد من الأتوبيسات.

ووفق المصادر سيتم حجز السيارة الجديدة من خلال موقع ستعلن عنه الشركة مخصص للحجز وخدمات ما بعد البيع بالتنسيق مع شركاء محليين، وسيتم تدشينه قبيل تصنيع أول سيارة جديدة.

من المنتظر أن تلبي السيارة الجديدة طموحات المستهلك المصري من حيث الإمكانيات المناسبة ، مع التوسع في محطات الكهرباء لضمان انتشار تلك النوعية من السيارات الكهربائية.