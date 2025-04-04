شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تاريخي وانخفاض.. تباين أسعار الذهب نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تباين أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم من الإقبال على الملاذ آمن.وثَبَتَ سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3109.95 دولارات للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 3129.60 دولارًا.فيما انخفضت أسعار المعدن النفيس في المعاملات الفورية أمس الخميس بنسبة 1.4%، ليصل إلى 3090 دولارًا للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.7%، مسجلًا 3111.40 دولار.وقبلها حطّم سعر الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سائر دول العالم، إذ تجاوز سعر الأونصة 3150 دولارًا.وفي يوم الأربعاء ارتفعت أسعاره لأعلى مستوى وقتها، إذ صعد في المعاملات الفورية 0.6% ليصل إلى 3128.62 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتصل عند 3163 دولارًا.