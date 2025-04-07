شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7-4 -2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ2923.25 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد فى مصر..

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5011 جنيها

- عيار 21 يسجل 4385 جنيها

- عيار 18 يسجل 3758 جنيها

- عيار 14 يسجل 2923.25 جنيها

- الجنيه الذهب 35080 جنيها



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.