تعهد وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، "عدم فرض تدابير انتقامية ضد الولايات المتحدة بسب الرسوم الجمركية الأميركية"، مؤكدين "استعدادهم الانخراط في محادثات". وقال وزراء آسيان في بيان صدر بعد اجتماع، إن رابطة "آسيان باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، تشعر بقلق عميق إزاء الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة أخيرا بما فيها تلك التي أُعلنت في الثاني من نيسان 2025 ثم علّقت في 9 نيسان 2025".

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء اقتصاد رابطة "آسيان" تعهدوا عدم فرض إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.